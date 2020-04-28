Cezaevlerindeki vak’a sayısı 120’ye çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu ve hükümlülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, “Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. “Koronavirüs salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır. Ceza infaz kurumuna gelinen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır. Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir. Dört ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi” ifadelerini kullandı. AA

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