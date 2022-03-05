Cezasızlık saldırıları arttırıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şubat ayı ‘Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

Şubat ayında gazetecilere yönelik saldırı ve tehditlerin artığına dikkat çeken Çakırözer, hâkim karşısına çıkan 80’in üzerinde gazeteciden 4 gazeteciye 16 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verildiğini açıkladı. Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan’ın işyerinde silâhlı saldırı sonucu öldürülmesine yer verilen raporda, Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu’nun bulunduğu 8 gazetecinin tehdit, saldırı ve fizikî engelleme ile karşılaştığı ifade edildi. Çakırözer, “Cezasızlık gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıları arttırıyor” dedi. Haber Merkezi

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