Cezayı kararı verenler ödesin

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2015-2023 yılları arasında sulh ceza hakimliği kararıyla kapatma kararı verilen 62 Twitter hesabı hakkında yapılan başvurular için hak ihlali kararı verdi.

Kapatma kararı alınan Twitter hesapları arasında; Serbestiyet yazarı Av. Levent Mazılıgüney, gazeteci Murat Aksoy ve Artı TV’nin Twitter hesabı da yer alıyordu. Kendisine de 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedilen Av. Levent Mazılıgüney, kararla ilgili Serbestiyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: “Demokrasilerde, ifade özgürlüğüne müdahale çok nadir olarak meşru görülür ve haklı gerekçelerin olması gerekir. Burada herhangi bir haklı gerekçe yoktu. İfade özgürlüğüyle alakalı hem AYM’nin hem de AİHM’nin geçmişte çok sayıda kararı var. Bu kararları veren sulh ceza hakimlikleri, hak ihlali kararıyla sonuçlanacağı belli olmasına rağmen tamamen hukuksuz erişim engelleme kararları verdi. AYM, 62 başvurunun tamamı için ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM kararına göre; 62 ayrı dosya için 3,5 milyon TL tazminat ile 1 milyon TL’nin üzerinde de avukatlara vekalet ücreti ödenecek. Bu da maalesef yoksul halkın vergileriyle ödenecek. Halbuki bu tazminatlar, bile bile bu kararları hukuksuz şekilde veren yargı mensuplarına, bu kararları aldıranlara rücu edilmeli.”