CHP “çoklu baro” için AYM’ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda ‘çoklu baro düzenlemesi’ olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Başvuru dilekçesini teslim eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Altay, “21 maddenin iptali için başvuru yaptık. Başvurumuzun kabul edileceğine eminim” dedi. Başvurularının bu kanunun milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerinin iptaline yönelik olduğunu söyleyen Altay, “Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18’inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik” diye konuştu.

BAROLARIN GÖREVİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAKTIR

İki bin avukatın baro kurabilmesini düzenleyen 15. Maddeye de itirazlarının olduğunu söyleyen Altay, “Baroların görevi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. İstanbul’da 23, Ankara’da 8, İzmir’de 4 baro kurulabilir. ‘Ne var bunda’ denilebilir. Barolar arası ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ortadan kaldırır. Ayrıca farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak barolar adliyeleri çatışma merkezine dönüştürür” diye konuştu.Yüksek mahkemenin elinde geniş bir içtihat havuzu olduğunu bildiren Engin Altay, başvurularının kabul edileceğine dair yüzde 100’lük bir inanca sahip olduğunu ifade etti.