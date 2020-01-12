CHP, FETÖ’nün siyasî ayağını Meclis’e getiriyor

CHP, FETÖ’nün siyasî ayağının ortaya çıkarılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu, yüzlerce masum sivil vatandaşın vefat ettiği, binlercesinin yaralandığı bu hain saldırının faili FETÖ’nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmamasının, siyasî, ticarî, askerî, yargı, emniyet ve diğer bütün ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihî bir görev olduğu belirtildi.

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz başta olmak üzere kumpas dâvâlarına, yargı, emniyet ve Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yapılanmalarına değinilen önergede, örgütün birçok sektörde bazı siyasilerin çok açık desteği ve kayırmasıyla büyütülerek devasa bir ekonomik güç haline getirildiği savunuldu.