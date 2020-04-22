CHP infaz yasası için AYM’ye başvuru yaptı

CHP infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP usule ilişkin başvurusunda, yürürlükteki İnfaz Kanunu’nun, kalan hapis cezası sürelerinde yeniden indirimler yapmak suretiyle mahkûmların yaklaşık yarısının kapalı cezaevinden çıkarılmasının indirimden çok “özel af” olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Başvuruda, “Bu nedenle, öneri, şeklen olarak İnfaz Kanunu ve diğer 11 kanunda değişiklik veya ceza indirimi olarak nitelense de, maddi olarak bir af yasası sonuçlarını doğuracak. Bu sorun, öncelikle Meclis İçtüzüğü 38. maddesi gereği, Adalet Komisyonu’nda öncelikle görüşülmeliydi” görüşü dile getirildi.

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