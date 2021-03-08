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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

CHP’nin başörtüsü değişimi

08 Mart 2021, Pazartesi 17:00
Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, “CHP tabanının başörtüsü beyanı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karaalioğlu, CHP’lilerin de yüzde 80’inin başörtüsü yasağına karşı çıktığı Metropoll anketine dikkat çekerek, “Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP bu büyük yanlıştan geri döndü. Kılıçdaroğlu önce yasakçı tutum takınmakla yanlış yaptıklarını kabul etti, ardından da partisine başörtülü isimleri davet ederek cesur bir adım attı. CHP Parti Meclisi’nde ve teşkilatlarında bugün artık başörtüleriyle siyaset yapan isimler var. Bunun, vitrin hamlesi olmadığını aynı zamanda muhafazakâr değerlere sahip isimlerin de CHP’de yer bulduğunu görerek anlıyoruz. Siyaset değişime direnmemeli; Kılıçdaroğlu da bu gerçeği yerinde ve zamanında görerek adımlar attı. Bu adımların CHP siyasal elitlerinde ve seçkinlerinde kolaylıkla kabul görmediği ve başta rahatsızlık yarattığı gerçeğini hesaba katarsak bir siyasî risk de alındığı ortadadır. Ama bu adımlar CHP’ye seçim kazandırmaya ve lokomotifi olduğu Millet İttifakı’nı güçlendirdikçe siyaset sosyolojiye tabi olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

AKP sonuçtan ders çıkarmalı

Habertürk yazarı Kübra Par da, Metropoll araştırma şirketinin son anketini köşesine taşıdı. Ankette dikkati çekici bir noktanın başörtüsü ile ilgili olduğunu kaydeden Par, şöyle yazdı: “Kamu kurumlarında başörtüsü takmak yasaklanmalı mı?” sorusunda AKP’lilerin yüzde 82’si, CHP’lilerin de yüzde 80’i “Hayır” demiş. Bu CHP’nin yaşadığı dönüşümün tabanda da benimsendiğinin işareti. AK Parti de bu sonuçtan ders çıkarmalı ve başörtüsü mağduriyeti üzerinden gelecekte oy almasının zor olduğunun farkına varmalı.”

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