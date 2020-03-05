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5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Engin Özkoç açıklaması

05 Mart 2020, Perşembe 17:34
CHP Sözcüsü Öztrak, "İktidar, ekonomiden, dış politikaya her alanda yaşadığı savrulmanın üzerini, şehitlerimizin tertemiz kanıyla ve CHP'ye hakaret ederek, milleti bölerek, örtmeye çalışmaktadır." dedi.

'Özkoç hakkındaki fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 27 Şubat'ta 36 kahraman Mehmetçiğin, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit düştüğünü hatırlattı. İdlib'den şehit haberlerinin gelmeye devam ettiğini belirten Öztrak, 27 Şubat'tan bu yana İdlib'de 6 şehit ve onlarca yaralı olduğunu söyledi.

TBMM'de dün son derece üzücü, demokrasi adına utanç verici bir olay yaşandığını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle TBMM Genel Kurulu'nda, Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Milletimizin çok güzel bir sözü vardır, 'arsız kendini güçlü sanınca, haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış.' Dün, TBMM'de yaşananlar, bize bu sözü ve millet irfanının büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılabilecek en ağır tazminat davalarını açmaya devam edeceğini anlatan Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız AK Parti Genel Başkanı'na 'ederince' tazminat davası açmaktadır. Bu çerçevede, tedavülde maalesef 'beş para' olmadığı Erdoğan'a 'beş kuruşluk' tazminat davası açmaya karar vermiştir." dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un tarafsız olması gerektiğini ve TBMM'nin hukukunu korumak zorunda olduğunu vurgulayan Öztrak, AK Parti Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na hakaret edildiğini savundu.

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

"Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın FETÖ taktikleriyle sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınmalarıyla ve tutuklanmalarıyla gazetecilere gözdağı verilmeye çalışılması aynı gün bunca şehit acısı varken, AK Parti Genel Başkanının Meclis grubunda dile getirdiği açık veya kapalı tehditler ve Genel Başkanımıza yaptığı ağız dolusu hakaretler, ardından Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç'a yapılan planlı saldırı, İdlib'deki operasyonun siyasi hedefinin dışarıya değil içeriye dönük olduğunu açık seçik göstermektedir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bu açıklamayı Adalet Bakanı'nın yapmış olmasını hayretle değerlendiriyorum. Anayasanın 83. maddesinin birinci fıkrası açık, Meclis'in çatısı altında milletvekillerinin söyledikleri sözler tam sorumsuzluğa tabidir. Ne cezası açacak, ne davası açacaklarmış? Tazminatsa o ayrı, onu açacak yer bellidir. Hem Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin bu hukukuna sahip çıkmasını bekliyorum hem de Adalet Bakanı'nın bu yanlıştan, hatadan bir an önce dönmesini bekliyorum."

AA

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