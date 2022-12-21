CIA 12 Eylül’ü bir yıl önce haber vermiş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in, Türkiye’de darbe olacağını bir yıl önceden rapor ettiği, darbenin olması gereken zaman dilimini de bildirdiği ortaya çıktı.

Maraş olaylarından beş ay ve bir yıl sonra yazıldığı anlaşılan belgelerde, Türkiye’de darbe olacağı, şartların olgunlaştığı ifade ediliyor. Darbe tarihi olarak 1980 yılının ortaları işaret ediliyor. Maraş olaylarının darbeye zemin hazırlamak için çıkarıldığı tezi hatırlanırsa CIA’in belgeleri daha fazla anlam kazanıyor. CIA, “Türkiye: Yeniden Canlanan Terörizm Tehdidi” başlıklı, 1 Eylül 1984 tarihli, CIA-RDP85S00316R000200160005-8 nolu gizli raporda ise, “...hızla yaklaşan bir iç savaştan endişe eden ordu, nihayet 12 Eylül 1980’de müdahale ederek askeri yönetim uyguladı” ifadelerini kullanıyor. İstanbul - Nihat Orhan

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