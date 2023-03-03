Ciddi kazalara davetiye çıkarır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, deprem bölgesindeki asansörlerin denetimi konusunda uyarılarda bulundu.

Sputnik’in haberine göre, depremler esnasında hasar almamış yapılar olsa bile, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması için kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çeken Yener, “Depremler esnasında karşı ağırlığın kılavuz raylardan çıkması ve kabinle çarpışması, ray braketlerinin kopması, patenlerde kırılma, tespit cıvatalarının kuyu duvarından ayrılması en sık rastlanan sorunlardan olup, uzman bir göz tarafından incelenip gerekli tadilatların yapılmaması durumunda ciddi kazalara davetiye çıkaracaktır” dedi.

Yener, ayrıca “Asansörlerin üretim, montaj, işletilmesi ve periyodik muayenesine kadar tüm süreçlerinde meslek odaları tarafından belgelendirilen, sicili tutulan uzman mühendisler yetkili olmalı ve bu süreç kamucu bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.