İKİ AY ÖNCE AÇIKLANAN İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İÇİN ATILAN TEK “ADIM,” TAKİP KURULU OLUŞTURULMASI OLDU.

KURUL NEYİ TAKİP EDECEK?

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreciyle ilgili olarak Bakanlık bünyesinde bir Takip Kurulu oluşturulduğunu bildirdi. Plan için iki ayı aşkındır hiçbir adım atılmamışken, söz konusu kurulun neyi takip edeceği merak konusu oldu.

BAKANIN TUHAF ÇAĞRISI

Bakan Gül’ün “Eksik varsa söyleyin, öneride bulunun” çağrısı da, hak ihlallerinin artarak sürdüğü bir ortamda garip karşılanırken, ilk cevap İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi: “İşe üç yıldır dosyaları bitiremeyen OHAL Komisyonundan başlayın.”

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Ciddiyet çağrısı

Adalet Bakanı AbdUlhamit Gül’ün İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili “Eksik varsa söyleyin, öneride bulunun” çağrısı muhalefet tarafından ciddiyetsiz bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili “Eksik varsa söyleyin, öneride bulunun” çağrısına CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den cevap geldi. KHK ile ihraç edilen binlerce kişinin komisyondan çıkacak kararları beklediğini ifade eden Sertel, buna rağmen komisyonun üç yılı aşkın süredir tüm dosyaları tamamlayamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan OHAL Komisyonu’nun yapılan başvuruların tamamını 3 yılı aşkın süredir sonuçlandıramadığını hatırlatan Sertel, “İnsan haklarından söz ediyorsanız; FETÖ ile uzaktan yakından bağı olmadığı halde sırf muhalif oldukları için haksız, hukuksuz şekilde işinden edilenlerin hakkını verin. İnsan Hakları Eylem Planı’na; KHK ile görevlerine son verdiğiniz, açlığa ve sefalete terk ettiğiniz, haklarını yediğiniz insanların haklarını teslim ederek başlayabilirsiniz” dedi.

OHAL Komisyonundan başlayın!

Ülkenin dört bir yanında neredeyse her gün insan hak ve hürriyetlerine yönelik ihlallerin yaşandığını ifade eden Sertel, böyle bir ortamda AKP iktidarı tarafından ortaya atılan “İnsan Hakları Eylem Planı”nın samimiyetinin sorgulanması, içinin de tam anlamıyla doldurulması gerektiğini söyledi. Sertel, “Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili muhalefeti kastederek ‘Eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim...’ demiş. Sayın Bakan samimiyse benim önerim; OHAL Komisyonu’nda bekleyen dosyaların bir an önce sonuçlanması için girişimde bulunmasıdır. 2017’de oluşturuldu, dosyalar en kısa sürede karara bağlanacak, kimseye haksızlık yapılmayacak denildi, bir değil, iki değil tam üç yıl geçti OHAL Komisyonu hala tüm dosyaları bitiremedi. Halen 15 binden fazla kişinin dosyası bekliyor. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bir kişi dahi haksız yere işinden edildiyse ve üç yıldır birilerinin onun dosyasını incelemesini bekliyorsa o kişinin hakkını ödeyemezsiniz!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Olmayan eyleme Takip Kurulu

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreciyle ilgili bakanlık bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulduğunu bildirdi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından “İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu” başlıklı iç genelge yayımlanarak bakanlık bünyesindeki ilgili birimlere gönderildi. Ancak olmayan İnsan Hakları Eylem Planına yönelik İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulması garip karşılandı.