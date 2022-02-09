Gübre ve mazot fiyatı el yakıyor, çiftçi ekim yapamıyor. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı dönemde geldiğini söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Demirtaş, “Bu girdi maliyetleriyle gıda enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez” dedi.

“SERALARI ISITAMIYORUZ” Bahar dönemi ekimlerinin yapılmaya başlandığı dönemde bu zamların geldiğini söyleyen Demirtaş, “Mazot ve elektrik bizim en temel giderlerimizdir” dedi. Gübre fiyatlarının durulduğu yolunda iddialar olduğunu belirten Demirtaş, “Duruldu deniyor ama yine 12-13 bin TL civarında geziyor. Bu ucuzladı demek değil. Temel girdiler bu kadar artmışken bu artışlar sokaktaki vatandaşın cebine yansıyacak elbette. Bu girdi maliyetleriyle gıda enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez” dedi.

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