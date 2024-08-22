Çiftçi eylemleri yayılıyor

Üretim sürecinde yüksek maliyetlere katlanan çiftçiler, hasat zamanı maliyetin dahi altında alım fiyatlarıyla karşılaştı. Balıkesir, Aksaray, Maraş ve Antep’te çiftçiler traktörleriyle konvoylar düzenleyerek protesto etti.

Ürünleri tarlada kalan ve maliyetlerini karşılayamayan çiftçilerin eylemleri ise yurt geneline yayılıyor. BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tarımsal desteklerinin enflasyon ve tarımsal girdi fiyatları endeksinde de daha düşük oranda artırıldığına dikkat çekti. Kamucu müdahaleler ile çiftçinin kâr etmesinin sağlanması yerine ithalata dayalı politikalara devam edilmesinin beka sorunu olduğuna dikkat çeken Suiçmez, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde etkileri artarak yaşanan tarım ve gıda krizi sorununu çözebilmek için; yüksek enflasyonun nedeninin üretici olmadığı görülmeli, kemer sıkma politikasının bedeli üreticiye ödettirilmemeli, enflasyonla mücadele için üretim ekonomisine geçilmeli, kamu yönetimi düzenleyici ve destekleyici rolünü anımsayarak yerli üretimi ve üreticiyi gecikmeden somut olarak desteklenmelidir.” Haber Merkezi

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