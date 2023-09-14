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Çiftçi üretemezse, tüketici zorda kalır

14 Eylül 2023, Perşembe 23:28
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Sezona başlayan üreticilerimizin önü açılmalıdır. Aksi takdirde üreticilerimizin üretme isteği ve tüketicilerimizin gıdaya erişimi açısından zor günler bizi bekliyor” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2023-2024 ekim dönemi öncesi üreticilerimizin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Önemli temel ürünlerimizden olan ve ülkemiz ekiliş alanlarının yüzde 40’dan fazlasını kapsayan buğday, arpa ve kırmızı mercimekte ekilişler kısa bir süre sonra başlayacak” dedi. Üretim sezonuna başlayacak olan üreticilerin kullandıkları gübrenin yaklaşık yüzde 50’sini ve tarımda toplam kullanılan mazotun yüzde 25’ini bu dönemde kullandığına dikkat çeken Bayraktar, son aylarda mazot başta olmak üzere gübre ve diğer girdilerde yaşanan fiyat artışlarının 2023 yılının hasat zamanında üreticileri olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bayraktar, “Üreticilerimiz, girdi fiyatlarında geçtiğimiz sezonki artışların mağduriyetini yaşarken, girdi fiyatlarına gelen yeni zamlarla birlikte umutsuzluğa kapıldı. Üreticilerimiz ürünlerini satıp borcunu ödeyip gelecek sezona hazırlanırken gelen zamların etkisinin hafifletilmesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor” diye konuştu. 

GIDAYA ULAŞIM ZORLAŞACAK

En ucuz üretimin sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir üretim için de üreticilerin yeterli girdi temin etmesi ve alın terinin karşılığını alması gerekli olduğunu da ifade eden Bayrak, “Ekim ayında verilecek mazot ve gübre destekleri bir an önce artırılarak verilmeli, sezona başlayan üreticilerimizin önü açılmalıdır. Aksi takdirde üreticilerimizin üretme isteği ve tüketicilerimizin gıdaya erişimi açısından zor günler bizi bekliyor. Üretim ve lojistik maliyetlerinin bu şekilde artmaya devam etmesi halinde tüketicilerimizin pazarda, markette, manavda, ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir” ikazında bulundu. Mazottan alınan ÖTV ve KDV’nin tüm tarıma verilen destek ödemelerinin yüzde 70’ine denk geldiğini ifade eden Şemsi Bayraktar, “Çok yüksek olan bu oran, üreticilerimizin mazota ödediği miktarın oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle 2023 desteklerinde mazota daha fazla önem verilmelidir. Mazota verilen destek oranı artırılmalıdır. Gübrede ise yıllardır dekar başına çok düşük kalan destek miktarı üreticilerimizin gübreye erişimini sağlayacak şekilde artırılmalı, üreticinin makul fiyatlardan gübre kullanması sağlanmalıdır” dedi. 

ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLER 

Bayraktar, ayrıca, “Üretici girdi fiyatlarının pahalılığı nedeniyle yeterince gübre, ilaç ve kaliteli tohumluk kullanamıyor. Örneğin 2020 yılında 7,1 milyon ton gübre kullanan üreticilerimiz 2021 yılında 6,4 milyon ton, 2022 yılında ise 5,9 milyon ton gübre kullandı. Gittikçe düşen gübre kullanımının, 2023 yılında 5,5 milyon tona gerileyeceği bekleniyor. Bu durum üretim miktarını ve kaliteyi etkiliyor. Tarımsal üretim günümüzde daha önemli bir hale gelmişken, bunu göz ardı etmek ülke tarımını, dolayısıyla ekonomisini olumsuz etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

ANKARA - MEHMET KARA

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