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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Çiftçinin ürünü tarlada kaldı

13 Ağustos 2024, Salı 19:39
Ürünlerine maliyetin altında fiyat verilen, ürünleri ellerinde kalan Bandırmalı çiftçiler, yaptıkları eylemle iktidara seslenerek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Eylemde konuşan çiftçi Can Koçyiğit, “İlk hasadımız buğday ve arpaydı. Samanını zor kaldırdık. 2 bin 500 lira zarar ettik. Daha sonra bezelye tarlalarda kaldı. Soğan, karpuz tarlada kaldı. Şimdi biber, pancar, mısır ve ayçiçeğinin ne olacağı belli değil. Kaça satacağız belli değil. Alıcılar ortada yok. Bu nasıl devrandır, bu nasıl bir zulümdür? Bizi kimse sahipsiz bırakmasın. Domatesi mart ayında 3,5 liradan taahhüt aldılar. Bugün ise bizi 2 liradan serbeste mahkum ediyorlar, ihracata kapalı olduğu için. Tarım Bakanı sanayiciye mi vuruyor, bize mi vuruyor? Hayır. Sanayici 2 liraya alıyor. Taahhüdümüzü zor şartlarda götürmeye çalışıyoruz. En ağır maliyeti olan domatesin (dekar başına) 35 bin lira maliyeti var. Bugün dönüm başına 20 bin lira zarar ediyoruz. Hak mıdır, reva mıdır?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Balıkesir - Anka

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  • Hüseyin İlhan

    13.8.2024 21:40:30

    Birebir çiftçiler,besilerle teması,görüşmeleri olan biriyim. Büyükşehre yakın olan 40-50 üreticinin haricinde binlercesi tabiri caiz ise 'modern köle,durumundalar. Pazarlamasını yapması mümkün olmayan,küçük çiftçiler de büyüklerde perişan durumdadır. İktidar ise hala masal anlatmakta amma gerçekte kılını kıpırdatmamaktadır.(Protestolardan sonra şehrimin domates üreticisinin ürününü almak için harekete geçmek marifet değil.) Amma her alanda dertlere dertler eklenmektedir.Bunun sona ermesinin yegane yolu 22 yıldır ülkeyi soyup-soğana çevirenlere tek oy dahi vermemek ve verdirtmemektiiir.

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