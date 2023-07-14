"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çifte MTV, AKP-MHP oylarıyla geçti

14 Temmuz 2023, Cuma
TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin “memura zam müjdesi” olarak duyurduğu kanun teklifinde, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

MTV’nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 30 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor. Muhalefet, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bu teklife ilişkin şerhinde MTV’ye ilişkin depremin ardından toplanan yardımları da hatırlatarak, “6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır. Dolayısıyla; öncelikli olarak yapılması gereken, televizyon ekranlarında taahhüt edilen destek tutarlarının ilgililerinden tahsil edilmesidir. Eğer, taahhütlerini yerine getirmiyorlarsa, bu kişi ve kuruluşlar aynı zamanda kamuoyuna ifşa edilmelidir” dedi.

Ankara- Anka

Okunma Sayısı: 1123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    14.7.2023 11:33:10

    Bu iş TEKEDEN SÜT SAVMAYA benzedi. Vatandaşa karnını yeterince doyuracak PARA bile bırakmayan ENFLASYON canavarı, şimdide direk ve dolaylı ve çifte vergilerle Fakir HALKI boğmaya çalışıyor, maalesef. Allah c.c kurtarsın cümlemizi, Amiiin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

Gazeteciler baskı altında

İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

İfade özgürlüğü değil nefret suçu

Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

Çiğ sütte zam oyunu

Altın fiyatları artmaya devam edecek

Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

Depremzede su kuyruğunda

Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çetin imtihanlarla sınanırken
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz başarılı olmadı mı?
Ahmet BATTAL

Derenin ardında ne var?
Genel

İfade özgürlüğü değil nefret suçu
Faruk ÇAKIR

İki güzel haber
Mehmet KARA

Parlamentonun hukuku…
Genel

İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
Genel

İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.