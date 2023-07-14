Çifte MTV, AKP-MHP oylarıyla geçti

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin “memura zam müjdesi” olarak duyurduğu kanun teklifinde, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

MTV’nin bu yıl bir kez daha alınmasıyla 30 milyar liralık bir kaynak oluşturulması bekleniyor. Muhalefet, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bu teklife ilişkin şerhinde MTV’ye ilişkin depremin ardından toplanan yardımları da hatırlatarak, “6 Şubat depremleri sonrası TV programlarında yapılan kampanyalarda taahhüt edilen ancak toplanamayan destek tutarı, motorlu taşıtlar vergisinde ifade edilen 38,5 milyar liraya yakın bir miktardır. Dolayısıyla; öncelikli olarak yapılması gereken, televizyon ekranlarında taahhüt edilen destek tutarlarının ilgililerinden tahsil edilmesidir. Eğer, taahhütlerini yerine getirmiyorlarsa, bu kişi ve kuruluşlar aynı zamanda kamuoyuna ifşa edilmelidir” dedi. Ankara- Anka

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