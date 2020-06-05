Çifte standart kabul edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine DEVA Partisi’nden tepki geldi.

Açıklamada şöyle denildi: “Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanının vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulunda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasî bir karardır. TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır(…)Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez.” Ankara – Recep Gören

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