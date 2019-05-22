Çıkış yolu demokrasi ve hukuk

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Türkiye için çıkış yolu bellidir” diyerek bunları, “İşleyen ve kalitesi yüksek bir demokrasi, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi” olarak sıraladı.

Ocaktan, “Bu ilkeleri hayata geçiremeyen bir ülkenin kalkınması ve refah üretmesi mümkün değildir” ifadesini kullanarak, “Artık kendi başarısızlıklarımızı bir takım afaki güçlere havale etmekten vazgeçelim; hamaset üreterek, eski Türkiye’de olduğu gibi memleketi ‘beka’ meselesine kilitleyerek toplumun refah düzeyini yükseltemeyiz” uyarısında bulundu. Ocaktan’ın “Hukukun üstünlüğü olmadan güçlü ekonomi zor” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Hukukun üstünlüğü olmadan kalkınma olmaz

Her ne kadar bugün yaşanan zaafların arkasında bir takım iç ve “dış güçler” aransa da, aslında demokrasi kalitesi yüksek, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede bu tür “siyaset mühendisliği” benzeri planların işlemesi mümkün değildir. Bunun en somut kanıtı, bizzat AK Parti’nin var oluş hikayesidir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye için çıkış yolu bellidir; işleyen ve kalitesi yüksek bir demokrasi, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi... Bu ilkeleri hayata geçiremeyen bir ülkenin kalkınması ve refah üretmesi mümkün değildir. (…) Eleştirel düşünceden hoşlanmayabiliriz, eleştiriler zaman zaman canımızı da sıkabilir, ama unutmayalım ki hukukun üstünlüğüne dayalı sağlam bir demokrasi inşa etmeden güçlü ve büyük Türkiye hayali sadece bir hayal olarak kalmaya mahkûmdur.”