"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çıkış yolu demokrasi ve hukuk

22 Mayıs 2019, Çarşamba 19:30
Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Türkiye için çıkış yolu bellidir” diyerek bunları, “İşleyen ve kalitesi yüksek bir demokrasi, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi” olarak sıraladı.

Ocaktan, “Bu ilkeleri hayata geçiremeyen bir ülkenin kalkınması ve refah üretmesi mümkün değildir” ifadesini kullanarak, “Artık kendi başarısızlıklarımızı bir takım afaki güçlere havale etmekten vazgeçelim; hamaset üreterek, eski Türkiye’de olduğu gibi memleketi ‘beka’ meselesine kilitleyerek toplumun refah düzeyini yükseltemeyiz” uyarısında bulundu. Ocaktan’ın “Hukukun üstünlüğü olmadan güçlü ekonomi zor” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: 

Hukukun üstünlüğü olmadan kalkınma olmaz

Her ne kadar bugün yaşanan zaafların arkasında bir takım iç ve “dış güçler” aransa da, aslında demokrasi kalitesi yüksek, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülkede bu tür “siyaset mühendisliği” benzeri planların işlemesi mümkün değildir. Bunun en somut kanıtı, bizzat AK Parti’nin var oluş hikayesidir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye için çıkış yolu bellidir; işleyen ve kalitesi yüksek bir demokrasi, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve de hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi... Bu ilkeleri hayata geçiremeyen bir ülkenin kalkınması ve refah üretmesi mümkün değildir. (…) Eleştirel düşünceden hoşlanmayabiliriz, eleştiriler zaman zaman canımızı da sıkabilir, ama unutmayalım ki hukukun üstünlüğüne dayalı sağlam bir demokrasi inşa etmeden güçlü ve büyük Türkiye hayali sadece bir hayal olarak kalmaya mahkûmdur.”

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hangi şartlarda hepimiz aynı gemideyiz?

    'Toz taşınımı'na dikkat!

    İstanbul seçiminin iptalinin gerekçeli kararı açıklandı

    Çıkış yolu demokrasi ve hukuk

    Otoriterlik kalıcı olmaz

    Ekonomi de içe kapanıyor

    Dikkat: Son gün 28 Mayıs!

    MEB, LGS giriş belgelerini yayımladı

    Kudüs'te devam eden Osmanlı geleneği...

    Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada istenen cezalar açıklandı

    TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin karar

    İmamoğlu, '23 Haziran'ın yol haritasını açıkladı: "İstanbul'un israf düzeni değişecek''

    Bakan Gül'den "Yargı Reformu''na ilişkin açıklama

    YÖK'ten doktora öğrencilerine ilişkin "çift burs" açıklaması

    Veri mağdurlarını ilgilendiren haber

    Kremlin: S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır

    Gelecek senenin listesi de şimdiden hazır: Bu yarış iftar vermek için

    19 yıldır aynı yerde: Mahallenin ve caminin simgesi oldular...

    8 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda vize dolandırıcısı gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatmayla birlik olur mu?
    Genel

    Bakan Gül'den "Yargı Reformu''na ilişkin açıklama
    Genel

    Cezaevlerindeki gazete engeline AYM’den hak ihlâli kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Cebrail’den (as) makamca yüksekliği
    Genel

    Kayıtdışı artar güven zedelenir
    Mustafa ORAL

    Sırlı sandık: Muslihiddin Sönmez
    Cevher İLHAN

    İran’ı tahrik fitnesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.