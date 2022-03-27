Çıkış yolu demokratik hukuk devleti

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Enver Balta ve Hatem Ete’nin siyasi kültür araştırması, “Türkiye’de Demokrasi, Güvenlik, Devlet Algısı”ndaki verilere değindi.

Akyol, “Son on yılda vahim surette geriye gittik” değerlendirmesini yaptı. Akyol yazısında, “2016 yılından itibaren Türkiye’nin demokrasi eğrisi 1980 askeri darbesi dönemine son derece yakınlaşmış durumda.’ Cevdet Paşa yüz elli yıl önce amaç olarak “devlet-i muntazama” yani düzenli devlet kavramını yazmıştı. 21. yüzyıldayız, kendimize soralım: Çağın neresindeyiz? Sadece ekonomimiz değil, siyasette hukuk kültürümüz de çağın gerisindedir. Gelişmiş ülkelerin çok özendiğimiz refahına ve gücüne ulaşmanın yolu şu veya bu ideoloji değildir; denemediğimiz kalmadı zaten. Bu yol demokratik hukuk devletidir, hukuku ideolojilerden ve “biz”lerden üstün bir değer olarak benimsemektir” düşüncesini dile getirdi.

Haber Merkezi