Doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar ve Türk lirasının (TL) giderek değer kaybetmesi nedeniyle artan hayat pahalılığı vatandaşın da pazarcının da yaşamını güçleştirdi.

Ekonomik kriz, İstanbul’da pazar esnafını tezgâh açamaz duruma getirdi. İstanbul’un Kağıthane ilçesinde salı günleri kurulan Şirintepe Semt Pazarı’ndaki esnaf mal alamamaktan, satış yapamamaktan dertli. Pazarcı esnafı, “Nasıl yapacağız, biz de bilmiyoruz çıldırmak üzereyiz” dedi. Bir başka pazarcı esnafı ise “Böyle giderse Kurban Bayramı’ndan sonra açlık, savaş var” diye konuştu. İstanbul - Anka

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