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'Çin'den gelecek aşı pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor'

24 Aralık 2020, Perşembe 19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı bölümler:

Koca, "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır." dedi.

Koca, şöyle konuştu:

"Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."

"Aşının etkili ve güvenilir olduğundan eminiz"

Bakan Koca, Çin'den gelecek aşıya ilişkin, şunları kaydetti:

"Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşı planlamasına dair açıklamalarda bulunan Koca, "Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak" 

Kovid-19 aşı planlamasına dair açıklamalarda bulunan Koca, şöyle devam etti:

"Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz. İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün."

Koca, seyahat kısıtlamalarına yönelik soruya, "İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz." cevabını verdi.

Bakan Koca, yerli aşıda faz 2 çalışmasına dair, gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını açıkladı.

"BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık"

BioNTech aşısına ilişkin bir soru üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur. BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız."

Kovid-19 aşısını sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk yaptıran kişilerden biri olacağını ifade eden Koca, "Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum." diye konuştu.

AA

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