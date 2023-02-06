Çin’in Uygurlara zulmü bitmedi

Uygur Araştırmaları Metkezi İcra Direktörü Abdulhakim İdris, “Çin'in Uygur Müslümanlarına karşı işlediği suçları İslami bir kisveye büründürmesine izin vermemelidir” uyarısını yaptı.

5 Şubat 1997'de Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde, Çin komünist rejiminin, hak ve özgürlüklerini talep etmek için barışçıl bir gösteriye giden yüzlerce Uygur gencini öldürdüğü ve hapse attığı Gulca Katliamı'nın 26. yıl dönümünde, Uygur Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Abdulhakim İdris, "Çinli komünist yetkililer bugün de milyonlarca Uygur Müslümanına büyük acılar yaşatmaya devam ediyor. İslam dünyası Çin’in İslam'a karşı savaşına ve Uygur soykırımına karşı durmalıdır" çağrısında bulundu. Geçen haftalarda Doğu Türkistan’a götürülen ve orada Çin’in propagandasını yapan Müslüman temsilcileri hatırlatan İdris, “Çin'in Uygur Müslümanlarına karşı işlediği suçları İslami bir kisveye büründürmesine izin vermemelidir” uyarısını yaptı. Karar'ın haberine göre İdris, sözlerini şöyle tamamladı: "Uygur Araştırmalar Merkezi olarak bugün, zulme ve zulme karşı mücadelede hayatlarını feda eden herkesi saygıyla anıyor ve dua ediyoruz. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımı durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." Haber Merkezi

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