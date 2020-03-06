Çin, İslâmî değerleri imha etti

Doğu Türkistan MillÎ Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Çin’in, İslamî bütün değerleri imha ettiğini söyledi.

Doğu Türkistan unutuldu mu?

Doğu Türkistan Millî Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistan bizim için çok önemlidir. Bu coğrafya Çin işgaline uğradıktan sonraki 70 yıllık süre içerisinde maalesef adeta Orta Çağ karanlığını yaşamaktadır” dedi.

Tümtürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen “Doğu Türkistan ve Çin İşkencesi” konulu konferansta, Doğu Türkistan’da 35 milyon Müslüman Türk’ün yaşadığını hatırlattı. Doğu Türkistan’ın, Türkiye’den sonra en fazla Müslüman Türk nüfusunu barındırdığına dikkati çeken Tümtürk, buranın, yüzölçümü açısından da Kazakistan’dan sonraki en büyük Türk yurdu olduğunu vurguladı.

İMAM MATURİDİ’NİN MEMLEKETİ

Tümtürk, Doğu Türkistan’ın, Türk milletinin ve isminin İslâm’la şereflendiği ilk coğrafya olduğunu belirterek, “Doğu Türkistan, aynı zamanda mezhep imamımız olan İmam Maturidi’nin coğrafyasıdır. Yani ‘ehli sünnet vel cemaat’ olarak adlandırdığımız Türk İslâm medeniyetinin doğduğu bir coğrafyadır. Bu yönüyle Türk İslâm dünyası Doğu Türkistan’a çok büyük sorumluluk ve mecburiyet atfetmektedir. Bu yüzden Doğu Türkistan bizim için çok önemlidir. Bu coğrafya Çin işgaline uğradıktan sonraki 70 yıllık süre içerisinde maalesef adeta Orta Çağ karanlığını yaşamaktadır” dedi.

Anne ve babalarımızla telefonla dahi görüşemiyoruz

Çin’in, İslâmî bütün değerleri imha ettiğini kaydeden Tümtürk, “Bu 21. yüzyılda ve çağdaş medeniyetin var olduğu iddia edilen bir coğrafyada, teknoloji çağında yapılıyor. Anne ve babalarımızla telefonla dahi görüşemiyoruz. Bana belki ‘Sene 2020, nasıl olur da telefonla dahi görüşemiyorsunuz?’ diye sorabilirsiniz. Bu yüzden bunun canlı şahitleri sizin yanınızda salonda oturan Doğu Türkistanlı kardeşlerinizdir.” diye konuştu.