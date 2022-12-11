Çin zulmü Mersin’de de protesto edildi

Müslüman Uygur Türk’lerine yönelik vahşi zulümlerine karşı, Mersin’de bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Kominist Çin yönetiminin Müslüman Uygur Türk’lerine yönelik vahşi zulümlerine karşı, Mersin İHH İnsanı Yardım Derneği tarafından Ulu camide, Cuma namazı çıkışında bir protesto gösterisi gerçekleştirildi.

İHH Mersin Yön.Kur. üyesi İrfan Kavak okuduğu basın bildirisinde; “Doğu Türkistan’da, gökdelende çıkan yangın sonrasında Çin’in ‘Tam kapanma’ politikaları nedeniyle kaldıkları binadan çıkamayan ve aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi hayatını kaybetti” dedi. Kavak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çin’in kuzeybatısında bulunan Doğu Türkistan, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta! 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur, toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygur’lar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır.” Kavak, “Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz!” diyerek sözlerini bitirdi. Protestoya katılan vatandaşlar, “Zalimler için yaşasın Cehennem” sloganı ile tepkilerini gösterdiler. Protesto gösterisinin sonu mazlumlara toplu dua ile tamamlandı.

Mersin - Yeni Asya