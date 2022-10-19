Çocuğunun doğum gününü göremedi

Bartın Amasra’da 41 işçinin vefat ettiği maden faciasında vefat eden Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammet Bulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.

Bulut, “Kardeşime madende bakım olacağını söylemişlerdi, izne çıkacaklardı. 3 aydır ha bugün yapılacak ha yarın yapılacak diye söylüyorlardı ama Cuma günü patlama yaşandı. Bir çocuğu vardı, önümüzde bir yaşına girecekti. Doğum gününü göremedi” dedi.

Bulut, “Soma’da 301 arkadaşımızı şehit vermiştik ve bir daha böyle bir şey yaşanmasın istemiştik ama öyle olmadı. Benim kardeşim öldü, arkadaşları öldü. 41 madencimiz şehit oldu. Suçlular var ve onlar yargılanacak ama bu olaylar böyle kalmasın. Türkiye’mizdeki maden ocaklarında kesinlikle bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ihmal var ise giderilmesi lazım ki bir daha kimse ölmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi