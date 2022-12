GÜNDEMDEKİ OLAY ÜZERİNDEN YİNE CEMAATLERİ VE DİNİ KARALAMA GAYRETLERİ TEPKİYLE KARŞILANIYOR.

HUKUK GEREĞİNİ YAPSIN

Yargıya intikal etmiş olan ve hukuk içinde, hukukun gerekleri içinde neticeye bağlanması gereken olayın gündeme getiriliş biçimi 28 Şubat sürecinde yaşanan benzerlerini hatırlatırken, konunun cemaatlere yönelik yeni bir “linç operasyonu”na, hatta daha da ötesinde dine saldırmak için malzeme yapılmak istenmesi dikkat çekiyor.

İSMAİLAĞA’DAN AÇIKLAMA

Olayın topyekûn bir karalama gerekçesi olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, “Resmî nikâh kıyılmadan dinî nikâha kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu hassasiyetle bağdaşmayan iddia ve haberlerin cemaatimizle ilgisi yok. Aksi yöndeki yorumlara itibar edilmesin” açıklaması yaptı.

***

Çocuk istismarına da toptancı suçlamalara da hayır

Kamuoyuna yansıyan çocuk istismarını kınıyor, İslam dinine ve Müslümanlığa yapılan toptancı suçlamaları reddediyoruz.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi. İsmailağa Cemaati’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Cemaatin açıklamasında, “Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), Şeyhi Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin mirası olan hassasiyet ve vasiyetler doğrultusunda, resmî nikâh kıyılmaksızın dinî nikâh kıyılmasına kesinlikle müsaade etmemiş ve bu hususu cemaatine hem kendisi hem de yetiştirdiği hoca efendiler vasıtasıyla daima telkin ve tavsiye etmiştir. Bu hassasiyetin hocalarımız ve cemaatimiz tarafından titizlikle muhafaza ve tatbik edildiği bugün de herkes tarafından açık ve net olarak bilinmektedir. Medyada yer aldığı ve maksatlı olarak cemaatimizle irtibatlandırılmaya çalışıldığı görülen, nikâh hususunda zikrettiğimiz hassasiyetlerle bağdaşmayan birtakım iddia ve haberlerin Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) ve cemaatimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Münferiden gelişen çeşitli iddiaları cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik yorumlara itibar edilmemesi önemle ricamızdır. Kamuoyuna hürmetle duyurulur” denildi.

Bakanlık müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bazı basın yayın organlarında yer alan “H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir.”

Suç dinin değil, işleyenin

Ceza Hukuku ve Adlî Bilimler Vakfı Kurucusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Herhangi bir suçun dinî “meşruiyet” temeli asla olamaz. Yanlış bir dinî yoruma dayanılarak ve hatta, bir din istismar edilerek, suç işlenebilir. Halkı “Müslüman” olan ülkelerdeki cinsel istismar fiillerini özellikle bu perspektiften değerlendirmeye tabi tutmak gerekir” ifadelerini kullandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de “Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi