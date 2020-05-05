Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

Koronavirüsünün en çok tehdit ettiği yerlerden biri de cezaevleri.

Cezaevindeki çocuklar da bu durumdan en çok etkilenen kesim. Onlar dışarda ne olup bittiğini tam olarak bilmiyor. Uzmanlar, heyetler oluşturularak çocuk cezaevlerindekilere travmayı anlatmanın elzem olduğunu söylüyor. Sosyal Hizmetler Uzmanı Nihat Tarımeri, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barolar ve insan haklarıyla ilgilenen derneklerin bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Tarımeri şunları söylüyor: “Cezaevleri şu an pandemi kapsamında. Çocukların riskli alandan korunması için acil bir şekilde başvurular yapılmalı. Böyle bir dönemde çocukları korumalı bir alanda tutmak gerekiyor. 14 günlük karantina sürecinden sonra güvenli bir şekilde cezaevinden alınıp Çocuk Koruma Kanunu kapsamında daha güvenli bir yere götürülmeliler. Bunun talep edilmesi lazım.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı en son 2017 yılında 12-17 yaş arası toplam 2 bin 800 çocuğun çocuk hapishanelerinde tutulduğunu açıkladı. Ancak aradan geçen 3 yılda bu sayının ne olduğuyla ilgili güncel rakam açıklanmış değil. Öte yandan anneleriyle birlikte cezaevlerinde tutulan 780 çocuk daha var.