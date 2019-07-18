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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çocuk ölümleri kabul edilemez

18 Temmuz 2019, Perşembe 22:27
İHD Tunceli İl Temsilcisi Gürbüz Solmaz, Tunceli’de patlayıcı madde sonucu vefat eden iki kardeşe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir çocuğun ölümü yalnız kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Yaşananlar kabul edilemez” dedi.

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Tunceli’de çeşitli siyasî parti ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Emek ve Demokrasi Güçleri, Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun vefat etmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli İl Temsilcisi Gürbüz Solmaz, Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya gelen grup adına yaptığı basın açıklamasında, Ovacık ilçesinin Bilgeç Köyü kırsalında iki gün önce patlayıcı maddenin infilâk etmesi sonucu vefat eden 8 yaşındaki Ayaz ve kardeşi 4 yaşındaki Nüpelda Güloğlu’nun ailesine başsağlığı diledi. Solmaz, şöyle konuştu: “Bir yerleşkede çocuklar rahat gezemiyor, oyun oynayamıyor, yaylada çiçek toplayamıyorsa o coğrafyada hiçbirimiz özgür değiliz. Söz konusu çocuk olunca bu sorumluluk hem yasal hem de ahlâkî olarak bir kat daha artmaktadır. Yaşananlar kabul edilemez.” Solmaz, meydana gelen olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Gelinen aşamada yaşanan, münferit olay değil toplumsal bir sorundur. Çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnız kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur.”

AA

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