Çocuk ölümlerinde yoksulluğun da rolü var

Dört yıl önce Meclis tarafından hazırlanan bir raporda, yoksulluğun çocuk ölümleri üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Yakın takip yapılacakmış

Anneden sosyal yardım yalanlaması

'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

Bu acının sorumlusu hepimiziz Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerde çocukların karşılaştığı sağlık sorunları, eğitimdeki yetersizlikler ve sosyal riskler detaylandırıldı. İzmir’de beş kardeşin elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesi, Meclis’te AKP’li Özlem Zengin’in muhalefetin ekonomik kriz eleştirilerine verdiği cevapla yeniden tartışma konusu oldu. Zengin’in, “Her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Çok katmanlı, detaylı bir problemle karşı karşıya değil miyiz?” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti. Cumhuriyet’in aktardığına göre, bu tepkiler, dört yıl önce hazırlanan bir Meclis raporunu akıllara getirdi. Raporda, ekonomik açıdan zor durumda olan ülkelerde çocuk ölümlerinin genellikle kötü anne sağlığı, yetersiz beslenme, sıtma, ishal, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerle meydana geldiği belirtilmişti.

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