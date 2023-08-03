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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çocuk suçlular artıyor

03 Ağustos 2023, Perşembe
Türkiye’de 2022’de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 601 bin 754 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2021’e kıyasla yüzde 20,5 artarak 601 bin 754’e çıktı. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106’sı mağdur olarak, 206 bin 853’ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 100 bin 490’ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499’u kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 12 bin 684’ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122’si bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Yüzde 37,8’i yaralama olayına karıştı

Söz konusu çocukların karıştığı olayların 206 bin 853’ü suça sürüklenme nedeniyle gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 37,8’ine yaralama, yüzde 25,2’sine hırsızlık, yüzde 4,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2’sine Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 4,1’ine ise tehdit suçları isnat edildi. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,1’ini mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun yüzde 89,8’ini suç mağduru, yüzde 10,1’ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun yüzde 58,5’i yaralama, yüzde 13,7’si cinsel suçlar, yüzde 8,7’si aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,8’i tehdit, yüzde 14,3’ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

AA

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