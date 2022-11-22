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22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Çocuk yoksulluğu insan hakkı ihlalidir

22 Kasım 2022, Salı 23:01
DOÇ. DR. GÜLÇİN TAŞKIRAN, TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 33,7’Sİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE OLDUĞUNU BİLDİREREK, YOKSULLUĞUN BİR İNSAN HAKKI İHLALİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

Dünya genelindeki çocuk yoksulluğu sorunu Türkiye’de de derinden hissediliyor. Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülçin Taşkıran, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2012-2020 verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 33,7’sinin ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini; ciddi bir maddi yoksunluk çektiklerini söyledi. Yine “2021 TÜİK İstatistiklerle Çocuk” verilerine göre ise, Türkiye’de 2019’un 4. çeyreğinde 5-17 yaş arasında en az 720 bin çocuk işçi bulunduğuna dikkat çekti.

Sorumluluk devletin

Doç. Dr. Gülçin Taşkıran, 20 Kasım 1989’da Türkiye dahil 196 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ninçocuğun temel haklarının korunması ve sağlanmasıyla ilgili temel sorumlulukları devlete verdiğini hatırlattı. Toplumun en savunmasız ve korunmaya muhtaç bireyleri olan çocukların dezavantajlılığının, yoksulluk sorunu ile daha da derinleştiği değerlendirmesini yaptı. Doç. Dr. Gülçin Taşkıran, “UNICEF’in pandemi öncesindeki verilerine göre en yoksul durumdaki çocukların beş yaşına gelmeden ölme ve kronik beslenme yetersizliğine maruz kalma olasılığı en varlıklı kesimlere mensup çocuklara göre iki kat daha fazla” değerlendirmesini yaptı. Gülçin Taşkıran, “Çocuk işçilerin, akranlarıyla aralarındaki eşitsizlik derinleşiyor. Çocuğun eğitimden uzaklaşması, içine düştüğü yoksulluk döngüsünü kırmasında da önemli bir engel teşkil ediyor. Bu durum maalesef yoksulluğun kuşaklararası aktarımında da önemli bir rol oynuyor.” dedi.

8,9 milyon çocuk daha çalışacak

Yoksulluğun bir insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Gülçin Taşkıran, çocukların yoksulluk döngüsünün en kırılgan bireyleri olduğunu söyledi. Bu sebeple çocukların temel sağlık hizmetlerine, sağlıklı gıdaya, güvenli bir barınma alanına ve eğitime erişiminin sağlanmasının, özünde insan hakkı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gülçin Taşkıran, UNDP ‘nin 2021 verilerine göre 111 ülkede yoksulluk içinde yaşayan insanların yarısının çocuk olduğu tespitini yaptı. ILO verilerine göre, 2016 ile 2020 arasında çocuk işçi olarak çalıştırılanların sayısının, sekiz milyondan fazla artarak 152’den 160 milyona yükseldiğini söyledi. Gülçin Taşkıran, gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2022 sonuna kadar 8,9 milyon çocuğun daha çalışmak zorunda kalacağını öngördü. Gülçin Taşkıran, çocuk yoksulluğunu azaltmanın ve önlemenin en temel yolu hane içi yoksulluğu azaltmaya yönelik ve “cçocuğun yüksek yararını” gözeten sosyal politikaların üretilmesi.” eklemelerini yaptı.

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