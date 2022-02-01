Çocuklar çiçektir kirletmeyin - Bitsin bu kirli siyaset

TRABZON’DA 10 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR ÖNÜNDE SİYASETE ALET EDİLMESİ YOĞUN TEPKİYLE KARŞILANDI.

BU MU BİZİM AHLÂKIMIZ?

Davutoğlu: “Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanıbaşındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlâkımız? Çocukların temiz yüreğini kirletmeyin.” Uysal: “Dilinden dökülenlerle amel etmeyenlerin elinde ülkenin geldiği seviye!”

TEMİZ YÜREKLERİ YARALAMAYIN

Karamollaoğlu: “Çocukların temiz yüreğini siyasetinizin kirli sözleriyle yaralamayın! Bırakın onlar saf ve masum kalsın!”

BAHADIR Erdem: “İnanamıyorum, insaf!” İmamoğlu: “Siyasette etik ve ahlâk ne yazık ki iyice terk edildi.”

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Bitsin bu kirli siyaset

Muhalefet, toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mikrofon uzattığı ve Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuğun siyasete alet edildiğine dikkat çekerek, ‘Bitsin bu kirli siyaset’ mesajı verdi.

Ülkenin geldiği seviye!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından törenden bir fotoğraf paylaşarak, “Dilinden dökülenlerle amel etmeyen ‘dindarız, muhafazakârız’ diyenlerin elinde ülkenin geldiği seviye! Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel “camiye, kışlaya, okula siyaset sokmayın” demişti. AKP iktidarı siyaseti her yere soktu yetmedi, yetinmedi milletin arasına “nifak” sokma derdine düştü” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de “Bu çok ayıp. Artık gerçekten ayıp. Küçücük bir çocuk nasıl siyasete alet edilir. İnsaf yahu inanamıyorum insaf” yorumunu yaptı.

Muhalefet siyasileri, Cumhurbaşkanını ve iktidarı eleştirerek, küçük bir çocuğu kirli siyasetlerine alet ettiklerini söyledi. CHP Genel Merkezi ise olayla ilgili olarak Erdoğan’ı kınadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘‘Siyasette etik ve ahlâk ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş ‘hain’ ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum’’ dedi. Kılıçdaroğlu, olayın hemen ardından kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin” demişti.

Çocukları siyasete alet etmeyin

Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mikrofon uzattığı çocuğa ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu “Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanıbaşındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlâkımız? Çocukları siyasete alet etmeyin. Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, “Çocukların temiz yüreğini siyasetinizin kirli sözleriyle yaralamayın! Bırakın onlar saf ve masum kalsın!” dedi.

Utanıp yerin dibine girmeleri gerekirdi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofon verdiği çocuğa ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Yeneroğlu, “Nefret dilini o kadar sıradanlaştırdılar ki 10 yaşındaki çocuğa dedesi yaşında olan bir insan için ‘bay Kemal’ ve ‘hain’ dedirtmekten haz alıyorlar. Utanıp yerin dibine girmeleri gerekirken bir de gülüyorlar...” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA