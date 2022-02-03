Çocuklar da döviz kuru konuşur oldu

Döviz kurları, çocukların da gündemi oldu. Aralarında konuşup, sınıfta akıllı tahtadan son duruma bakıyorlar. İlgilerine giren ürünlerin döviz kurlarına bağlı olması sebebiyle okullardaki çocuklar bile dolar, euro konuşur hale geldi.

Siyasette kullanılan “yerli”, “millî” ve “hain” gibi kelimeler de dillerine yerleşebiliyor. Independentturkish’in haberine göre, İstanbul’da bir okulda rehber öğretmenlik yapan Barış Uluocak, 20 yıllık öğretmen olduğunu ifade ederken, politik atmosferin çocukları bu kadar etkilediğini, siyasî söylemin çocukların diline bu kadar sirayet ettiğini gözlemlemediğini söyledi. Sabah geldiğimde top sahasında oynayan çocukların yüksek sesle dövizdeki artışı konuştuklarına şahit olduğunu ifade eden Uluocak, “Yine geçenlerde öğretmenler odasına giren 11 yaşında bir öğrencimiz çıkarken gözü televizyona takıldı, bir süre baktı ‘Oha dolarda 11,50 olmuş” diyerek çıktı” dedi.

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici de çocukların hiç olmadığı kadar politik olduklarını ve bunu özellikle pandemiden sonra okullara dönüşlerde daha fazla gözlemlediğini kaydetti.

Haber Merkezi