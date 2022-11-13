Başıboş sokak hayvanlarına dikkat çeken Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, “Çocuklar okula gitmeye korkuyor” dedi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Yeneroğlu, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde “Türkiye genelinde kaç belediye sahipsiz sokak hayvanları için yeterli olanaklara sahip bakımevi kurarak kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerine başlamıştır? 81 il genelinde kaç hayvan bakımevi bulunmaktadır? Bu bakımevlerinin kaçı ruhsatlı ve kanuna uygundur? Bakımevi kurmayan belediyelerden kaç tanesi uygun bakımevi kurmaya yönelik inşaat çalışmalarına başlamıştır ve inşaatların tamamlanma tarihi nedir?” diye sordu.

ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu da “Hayvan sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyler olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklar travma yaşıyor. Buna kimsenin hakkı yok. İktidar ipin ucunu kaçırdı. Sokaktaki hayvan sayısı bu kadar kontrolsüz bir noktaya gelene kadar havaya bakıp ıslık çaldı. Bu umursamazlık nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor. Hayvan sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyler olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklar travma yaşıyor. Buna kimsenin hakkı yok” dedi.

‘BAHANE DEĞİL, ÇÖZÜM LAZIM’

“Hayvanların saldırganlaşmasının kökeninde aç kalmalarının olduğu konuşulduğunu anlatan Rızvaroğlu şunları söyledi: “O zaman bunu bir bahane gibi konuşmamak lazım. Bize bahane değil çözüm lazım. Bir çözüm bulursun. Hayvanlar için ‘besleme noktaları’ oluşturursun. Lokantalarda israf edilen onca tabağı hayvanlara verirsin. Hayvanseverleri de işin içine katarsın, onların da çorbada tuzu olur. Belediyeleri konuşmamız lazım. Belediyenin görevleri arasında, ‘Şu hayvanların çoğalmasını kontrol altına al’ yazıyor. ‘İmar hileleriyle, rant hevesleriyle voleyi vur’ yazmıyor. Sen asıl işini yaptın mı? Bunları ben uydurmuyorum. Devletin kanunları bunlar. Kanunun gereğini yerine getirdin mi?”

ANKARA - RECEP GÖREN