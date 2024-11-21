Çocuklar şefkat bekliyor! - Çocuklarımızı koruyalım!

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE; ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDETİN, İSTİSMARIN, SAVAŞ MAĞDURİYETLERİNİN VE ÇETELERİN RANT ARACI OLMALARININ SON BULMASI MESAJI VERİLDİ.

Çocuklarımızı koruyalım

20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü”nün yıldönümünde Türkiye’nin gündeminde, “Yenidoğan Çetesi” davası vardı. Uzmanlar, çocukları koruma çağrısı yapıyor.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 20 Kasım’ın “Dünya Çocuk Hakları Günü” olduğunu belirterek, “Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki çocuklarımızın sağlıkları üzerinden rant devşirmeye çalışan bir çetenin yargılandığı günlerde çocuk cinayetlerinin, çocuğa karşı şiddetin, çocuğa karşı cinsel istismar vakalarının arttığı bir süreçte Dünya Çocuk Hakları Günü ne kadar kutlanabiliyorsa o kadar kutlayabileceğimiz bir durumdayız” diye konuştu.

Yenidoğan çetesi soruşturmasındaki sanıkların yargılanmasının kamu vicdanını tatmin etme konusunda önemli bir adım olduğunu belirten Kaya, “Yıllardır sağlık çevrelerinde konuşulan böyle bir vakanın ilgili sağlık bürokrasisi tarafından önlenememiş olmasının idari sorumluluk getirdiği noktasındaki hassasiyetimizi vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Saadet Partisi’nin yenidoğan skandalı ve yaşanabilecek benzeri olayların önüne geçebilmek, denetim mekanizmalarını güçlendirmek ve sağlık kuruluşlarının uygulamalarını daha sıkı bir şekilde mercek altına almak amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği genel görüşme önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Ankara - Anka

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: İnsanlık suçu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Yenidoğan Çetesi’yle ilgili soruşturma açtırdığını, o zamanki soruşturmada adı geçen 3 kişinin, yeni açılan davada yargılandığını söyledi.

Davutoğlu, “O gün o dosyada adı geçen üç kişi bugün bu soruşturmada en önemli üç kişi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Tek bir çocuğun tek bir nefesinin bile hesabı sorulmalı. Hademesinden özel hastane sahibine hepsinin burnundan fitil fitil getirilmeli... İsyan ediyorum. Yedi yıl ne yaptınız siz ya? Sağlık bakanları ne yaptı? Müsteşarları ne yaptı? Ha adalet ne yaptı? Şimdi yedi yıl içinde her yer çeteleşti. Her yer mafyalaştı” dedi. Davutoğlu, “Çok büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız. Devlet soyulmuş. Bebeklerin cenazeleri üzerinden. Onkolojide de pediatride de bu tür soygunlar yapılmış olabilir” ifadelerini kullandı.

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CHP’li Emir’den, “yenidoğan çetesi” tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, “yenidoğan çetesi” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emir, “Gereğini yapın ve istifa edin. En azından soruşturmasını salahiyeti için istifa edin. Bu mahkemenin mutlaka bürokrasiye sıçraması gerekiyor. Bürokratik destek olmadan bu suçun işlenmiş olma ihtimali yoktur” dedi. TBMM - aa

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Sağlık skandalı dünya basınında

Yenidoğan Çetesi Davası’nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması, dünya basınında da yankı buldu. Fransa’nın önde gelen haber kuruluşu, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük sağlık skandalında onlarca kişinin yargılandığını belirtirken; ABD basınında yer alan haberlerde, olayın, ölümlerin bir kısmının gerçekleştiği dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na istifa çağrısı yapılmasına neden olduğunu belirtti. Londra merkezli haber kuruluşu BBC, Türkiye’de kırk yedi kişinin, yeni doğan bebeklerin hastaneler arasında kar amacıyla transfer edildiği iddia edilen bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yargılanmaya başladığını ifade etti.

Ankara - Anka