Çocukların katledildiği ortamda BM acaba ne yapıyor?

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ama bugün Filistin'de acaba ne kadar müdahale edebiliyorlar? İşte ondan şüphemiz vardır. O kadar çocuğun katledildiği ortamda Birleşmiş Milletler acaba ne yapıyor diye buradan sormak herhalde bizim hakkımızdır." dedi.

Altındağ Belediyesi ve Kıbrıs'ın Ankara Büyükelçiliğince "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı"nda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde ölen 49 KKTC vatandaşı için fidan dikimi yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, üst düzey yetkililer ve çok sayıda konuk katıldı.

Adıyaman'da ölen 49 KKTC vatandaşı nedeniyle duyulan acının tarifsiz olduğunu ifade eden Tatar, o günden bugüne ölenlerin yakınları tarafından onların hatıraları için hiç durmadan ne yapılabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Tatar, Altındağ Belediyesinin yaptığı bu fidanlık çalışmasıyla, ölen KKTC vatandaşı 49 kişinin adının geleceğe taşınacağını dile getirdi.

Bunun KKTC ile Türkiye arasındaki kadim bağları da gösterdiğini vurgulayan Tatar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması, can kayıpları olmaması için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını umduğunu söyledi.

"Filistin'de masum halkın katledilmesini hiçbir vicdan kaldırmaz"

Tatar, Filistin'de olanları kınadığını vurgulayarak, "Oradan masum, sivil halkın ve çocukların bu şekilde katledilmelerini hiçbir vicdan kaldırmaz. Dolayısıyla biz de Kıbrıs'ta burada olduğu gibi 3 gün yas ilan ettik. 3 gün yasımızı tuttuk." dedi.

Filistin'deki olayların hala devam ettiğine ve bunun asla kabul edilebilecek olay olmadığına dikkati çeken Tatar, bütün dünya devletlerinin de bunu kınamaya başladığını ifade etti.

Tatar, bu acıları KKTC'nin yıllar önce yaşarken BM ve diğerlerinin bu olaylara seyirci kaldığını anımsatarak, BM'yi tekrar göreve çağırdığını söyledi.

BM'nin KKTC'de Pile Yolu'nda karşılarına çıktığını aktaran Tatar, "Ama bugün Filistin'de acaba ne kadar müdahale edebiliyorlar? İşte ondan şüphemiz vardır. O kadar çocuğun katledildiği ortamda Birleşmiş Milletler acaba ne yapıyor diye buradan sormak herhalde bizim hakkımızdır." diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı"nın Türkiye ile KKTC arasındaki daimi sevginin ve şehitlerin hatırasının sembolü olduğunu ifade etti.

Balcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın hatıralarının yaşatıldığı parkta, 49 aziz hatırayı daha yaşatacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme, Adıyaman'da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hatıralarının parkta yaşatılacağını ifade eden Balcı, "Bugün burada onlar için de fidan dikilecek, bu fidanlar yaşadıkça, onları da daima rahmetle anacağız. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun." dedi.

Filistinli masum sivillerin, bebeklerin, çocukların katledilmesine isyan ettiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Nasıl 1974'te Kıbrıs’ın haklı davasında yanında yek vücut olduysak, nasıl dünyanın karşısına dikilip kardeşimizi, birlik ve beraberliğimizi koruduysak, şimdi de katliamlarla ve hain saldırılarla mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Konuşmaların ardından Tatar, Balcı ve diğer yetkililer, depremde ölen 49 KKTC vatandaşının isimlerinin de bulunduğu fidanları dikti.

"Dünden Bugüne: KKTC'nin Ressamları, Altındağ Çalıştayı ve Sergisi" düzenlendi

Fidan dikimi öncesinde "Dünden Bugüne: KKTC'nin Ressamları, Altındağ Çalıştayı ve Sergisi" etkinliğinin açılışı Ankara'da yapıldı.

Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Maliye Bakanı Berova, Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve çok sayıda konuk katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sanatsal etkinliklerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak sanatçıları eserleri için tebrik etti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin iki ülkenin ortak acısı olduğunu belirten ve sabır dileyen Tatar, "Bu serginin gelirlerini KKTC'de kurulmuş olan 'Şampiyon Melekler' adına düzenlenen ve onların adlarının yaşatılması için büyük bir gayret gösteren derneğe bağışlanacağına elbette bugünün anlamına bir kez daha önem katmaktadır." dedi.

Tatar, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na işaret ederek, "29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılı. Hep birlikte 29 Ekim'i büyük coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, "ikinci yüzyılda" KKTC ile çok daha başarılı projelere imza atacağını umduğunu belirten Tatar, "Daha güçlü bir anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin elbette Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti olan KKTC'nin daha gelişmesine, kalkınmasına ve refahına katkı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC vatandaşlarının da Adıyaman'da öldüğünü hatırlatarak, "Tarihimizin her aşamasında olduğu gibi, acımız acınızdır, sevincimiz sevincinizdir." ifadelerini kaydetti.

Etkinlik, sanatçılara katılım belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.