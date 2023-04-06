Çoğu öğrenci oy kullanamayacak

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından eğitim konusunda verilen kararlar yaklaşan seçim konusunda da öğrencileri zora soktu.

3 Nisan’da YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini açıkladı. Ancak bu süreçte yaşanan belirsizlik sebebiyle birçok öğrencinin oy kullanması zorlaşmış durumda. Özellikle yaşanan depremin ardından memleketine dönen öğrenciler, belirsizlikten dolayı ikametgah işlemlerini yapamadı. Seçimlerde oy kullanmak istediğini söyleyen öğrencilerin önünde en büyük engellerden biri de maddi durum. İstanbul’da bir üniversite öğrencisi Seher oy kullanmak istediğini ancak ikametgah taşıma tarihleri geçtiği için yeniden Antep’e dönmesi gerektiğini vurgulayarak, “Benim Antep’e gidip gelmemin maddi bir yükü var. Ben İstanbul’a yeni döndüm. Herkesin böyle bir masrafı karşılaması mümkün değil. Bu yüzden çoğu öğrenci memleketine gidip oy kullanamayacak” dedi.

Haber Merkezi