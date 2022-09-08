Çoğu telefon faturası

İcraya düşen 2 bin liraya kadar olan borçların tasfiye edileceği açıklanırken, bu borçların çoğunluğunu öğrencilerin 300-500 lira civarındaki telefon borçları ile faturalar oluşturuyor.

Yaklaşık 5.5 milyon kişiye ait borçların 2 bin liralık kısmı devlet tarafından ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme icra takibine yol açan borçları kapsayacak. gazeteduvar’ın haberine göre, düzenleme, 15 Ağustos’tan önceki icra dosyalarını kapsayacak ve sadece bir kez uygulanacak. İcra takibindeki borçların silinmesi için herhangi bir kuruma başvuru gerekmeyecek. Kişilerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider kaleminde gösterecek ve bunları vergiden düşecek. 10 milyon icra dosyası tasfiye edilmiş olacak. Ayrıca, toplamı 30 milyar lirayı bulan borç temizlenmiş olacak. Tasfiye edilecek borçların çoğunluğunu ise öğrencilerin 300-500 lira civarındaki telefon borçlarıyla, sabit ve dar gelirli diğer kişilerin elektrik ve su borçlarının oluşturduğu belirtiliyor. Haber Merkezi

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