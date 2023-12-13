Çoğunluk için ittifak önemli

CHP Genel Başkanı Özür Özel, TV100 canlı yayınında “Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum” programına konuk oldu.

Özgür Özel, seçimlerdeki ittifak tartışmaları üzerine de şöyle konuştu: “Partilerin bir sonraki seçime kadar sürecek bir sürekli diyalog halinde ve ülkenin bugünkü gündemi dışında, geleceğe dair bir iş birliği üzerinden uzun müzakereler yürütmesini sağlıklı bulmuyorum. Genel seçimlerde her parti kendi kulvarında, kendi anlayışına uygun olarak siyasetini yapmalı. İş birliği zaruretini görüyorsa konuşmalılar. Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için ittifak önemli. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıp Meclis’te çoğunluğu yakalayamayınca verdiği hizmet kısıtlanıyor. Gördüğüm anketler, Ekrem Beyin emeklerinin Cumhur İttifakı’na oy vermiş seçmen tarafından ciddi şekilde beğenildiğini gösteriyor.” Ankara - Anka

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