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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çok önemli bir emsal karar

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:37
Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AİHM’in gazeteci, yazar Ahmet Altan’ın, “emniyet ve güvenlik”, “âdil yargılanma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine hükmetmesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, “Altan’ın fikirleri ve duruşu hakkındaki kanaatiniz ne olursa olsun, bu dosya ‘evrensel hukuk’u anlamak ve Türkiye-deki hukuk tatbikatını görmek için çok önemli bir ‘emsal’ değerindedir” dedi.

Akyol, şunları söyledi: “2011 seçimlerinde zafer kazandıktan sonra ‘evrensel hukuk’ referansları geriledi, nadirat haline geldi. Fakat Türkiye’nin huzuru, iktisadi kalkınması ve geleceği evrensel hukuk devleti normlarını, evrensel hak ve özgürlükleri gerçekleştirmeye bağlıdır. Kim gücü ele geçirse öbürünün boğazına sıkması, neticede, milletçe mecalimizi düşürüyor.”

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