Çorba, ekmek veren kimse yok

Siyasi parti temsilcileri Gaziantep’teki son durumu anlattı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, depremden etkilenen kişilerin vatandaşların yardımıyla çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Elektriğin, jeneratörün ve darbeli kırıcıların olmadığını belirten Poyraz, “Osmaniye’de, Ishahiye’de, Nurdağı’nda, Fevzipaşa’da buraların hepsinde vatandaşlar kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor” dedi. Araçlarda yeterli mazot olmadığını söyleyen Poyraz, doğalgaz kesildiği için şehirde yiyecek bulmanın zor olduğunu anlattı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Saadet Partisi Antep İl başkanı Mehmet İslam ise “Göçük altında daha çok fazla insan var. Nurdağı ilçesindeki aradığım kişilerden haber alamıyorum. Depremzedelerin bir çorbaya ihtiyacı var. Isınma problemi sosyal tesisler aracılığıyla halledilmeye çalışılsa da bir ekmek getiren, sıcak bir çorba veren kimse yok” dedi.

Haber Merkezi