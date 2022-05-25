Çorlu Davası’nda yine ‘adalet’ çıkmadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de 25 kişinin vefat ettiği tren kazasına ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması bugün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

4 yıldır ilerleme olmadan süren davanın 10’uncu duruşması öncesi Santral Parkı’nda buluşan aileler, adalet talebiyle yürüdü. 4 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları da söz aldı. Gerçek Gündem’in aktardığı habere göre Serhat Şahin’in babası Hüseyin Şahin, “4 yıl geçti ama hala sanık koltukları boş. Suçlu olmayana ceza verirken kolay veriyorsunuz, asıl suçlulara ceza vermek için ne bekliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti daha sonra duruşmayı 5 Ekim 2022’ye erteledi. Haber Merkezi

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