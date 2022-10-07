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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Çorlu tren faciasında tutuklama kararı

07 Ekim 2022, Cuma
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi’nde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada sanıklardan TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanmasına karar verildi.

Duruşma 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanmasına Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda devam edildi.

ÇOK GÜZEL ÜÇ MAYMUNU OYNADINIZ

Kazada yakınlarını kaybeden Zeliha Bilgin mahkemede, “Benim kimleri kaybettiğimi buradakilerin çoğu biliyor. Kızım Bihter Bilgin’i 14 yaşında TCDD’nin ihmaline kurban verdim, iki kız kardeşimi de sizlerin ihmallerine kurban verdim. Anlaşmış şekilde bilmiyoruz diyorlar. Mühendis olmuşlar ben cahil halimde burada onlara gülüyorum. Mümin Karasu’nun buraya zorla getirilmesini istiyorum. Çok güzel üç maymunu oynadınız” dedi. Mahkeme bir kısım katılanlar avukatı Evren İşler’in sanıkların ortak müdaafiliğine dair, menfaat çatışması nedeniyle müdafiinin çekinmesi isteminin kabulüne, sanıklar Levent Muammer Meriçli ve Nihat Aslan’ın bir sonraki duruşma hazır bulunmalarının ihtarına, sanık Mümün Karasu’nun tutuklanmasına, diğer sanıklar hakkında yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.

İstanbul - anka

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