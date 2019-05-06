NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400 konusunun Türkiye’nin kararı olduğunu belirterek, “Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi "Akdeniz Diyaloğu'nun" 25'inci toplantısı için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ankara'daki temaslarıyla ilgili bilgi veren Stoltenberg, "Toplantıya ev sahipliği için Türkiye'ye minnettarız. Ortadoğu'daki istikrarsızlığı ve terörü konuştuk" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda ise "Patriot ve AWACS'larla güvenlik garantisi veriliyor" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, S-400 konusunda da açıklamalarda bulundu. ABD ve Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimine de değinen Stoltenberg, S-400 konusunun Türkiye'nin kararı olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri, şu ifadeleri kullandı: Bugün Erdoğan, birkaç hafta önce Trump ile görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik. ABD'nin Patriot için Türkiye ile diyaloğu memnuniyet verici. NATO olarak çözüm bulunması için çabaları destekliyoruz. Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur." NTV

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