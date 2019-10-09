SURİYE’DE REJİMLE MUHALEFET TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN ANAYASA KOMİSYONUNUN AY SONUNDA TOPLANACAĞI HABERİYLE YENİDEN CANLANAN “İÇ SAVAŞI BİTİRME” ÜMİTLERİ SÖNDÜRÜLMESİN.

ATILACAK ADIMLAR İYİ DÜŞÜNÜLMELİ

FIRAT’IN doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları için yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin güvenlik kaygılarına hak verilirken, atılacak adımların Suriye’de iç savaşı sona erdirme çabalarının yeniden yoğunlaştığı bir süreçte çok daha dikkatli düşünülmesi gerektiği belirtiliyor.

ASKERî YÖNTEMLER KRİZİ TIRMANDIRIR

ASKERî yöntemlerin yaşanan gerilimleri daha da tırmandıracağı, çatışmaları şiddetlendireceği ve daha çok sivilin zarar görmesine yol açarak yeni insanî krizlere sebebiyet vereceği vurgulanırken, kalıcı çözümün müzakerelere yoğunlaşarak bulunabileceği ifade ediliyor.

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Çözüm çabaları zarar görmesin

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyon ve bununla ilgili gelişmeler AB ve Alman basınında da yorumlara sebep oldu. AB Dışişleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin sözcüsü Maja Kocijancic, harekÂtın, ”Suriye halkının çektiği acıyı daha da şiddetlendireceği, krizin çözümü çabalarına da darbe vuracağını” belirtti.

Avrupa Birliği ve Fransa, Türkiye’yi, Suriye’de, Fırat’ın doğusuna düzenlemeyi askerî operasyon konusunda uyardı. AB, “Her türlü çatışma Suriye halkının acısını arttıracaktır” derken, Fransız Dışişleri de, “operasyonun IŞİD’ı yeniden güçlendireceği” uyarısı yaptı. AB Dışişleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin sözcüsü Maja Kocijancic, “Bölgedeki çatışmaların ve düşmanlıkların yeniden başlatılmasının, “Suriye halkının çektiği acıyı daha da şiddetlendireceği, krizin çözümü çabalarına da darbe vuracağını” belirtti. Operasyonun yeni göçlere de neden olabileceği uyarısında bulunan Maja Kocijancic, “Sivillerin korunması ve bölge genelinde insani yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması için düşmanlıkların durmasını istiyoruz. Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygılarını biliyoruz. Ama her zaman, bölgedeki sorunların kalıcı çözümünün askerî yollardan olamayacağını da söyledik” dedi.

IŞİD KORKUSU

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyon ve bununla ilgili gelişmeler Alman basınındaki yorumlarda ele alınan konuların başında geliyor. Gazeteler, IŞİD tehlikesine dikkat çekerken, Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyonunun tehlikelerini nazara veriyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Zeitung, “Türkiye’nin üçüncü askeri müdahalesinin tehlikeleri büyük. Çünkü sıkıştırılmış Kürtler Şam rejiminden yardım istemek zorunda kalacak. Sonra da NATO üyesi Türkiye’nin birlikleri Suriye ordusu ve müttefikleri ile karşı karşıya kalacak. Rusya’nın da Esad ve Erdoğan arasında karar vermesi gerekecek. Ama Türkiye’nin müdahalesinin en büyük tehlikesi IŞİD’in geri dönmesi. Kürtler tüm güçlerini savunmaya harcayacak ve böylelikle binlerce IŞİD savaşçısı ve sempatizanının tutulduğu cezaevleri ve kamplar denetimsiz kalacak. Acı olan, Suriye’deki çatışmalara siyasi çözüm için sinyaller gelmeye başladığı bir dönemde Türkiye’nin yeni bir savaşı ateşlemesi.”

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YENİ GÖÇ DALGASI

Stuttgarter Nachrichten gazetesi de IŞİD’in güçlenmesine dikkat çekerken, “Suriye’deki iç savaşta güç dağılımı yeniden belirlenebilir ve bu da savaşın uzamasına ve yeni göç dalgasına yol açabilir. Avrupa’nın da, bu gelişmelerden etkilenmeyeceğini düşünmemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Badische Zeitung ise harekat düzenlemesi halinde, en çok acı çekecek kesimin Suriye’deki siviller olduğuna vurgu yaparken, “Suriye’deki insanların ihtiyacı olan son şey yeni bir savaş: Çatışmaların sona erdiği bölgelerin çoğunda yıkım o kadar büyük ki, yaşamı sürdürmek neredeyse imkânsız. Buna rağmen yeni bir savaş tehdidi bulunuyor, zira Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyine girmeye karar vermiş görünüyor. Avrupa Birliği böyle bir operasyon konusunda uyarıda bulundu. Ancak Avrupa, Erdoğan’a karşı baskı araçlarına pek sahip olmadıklarını biliyor. Bu nedenle de, işi sözle halletmeye çalışıyorlar. Bu hoş olmayan durumdan en çok acı çekenler ise Suriye’nin kuzeyindeki siviller olacak.”

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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: Bize kimse bilgi vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme planları konusunda bilgi vermediğini belirterek, Moskova’nın bunun gerçekleştiğinden emin olmadığını ifade etti. Peskov’a basın toplantısında ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeden önce Rusya’ya bilgi verip vermediği sorusuna, “Hayır, kimse bilgi vermedi. Oradan hangi askerlerin çekildiğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi, dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine dair doğrulanmamış açıklamalar geldi. Bu nedenle bölgedeki durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz” cevabını verdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’de yaşanan gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’la temasa geçmediğini de söyledi.

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IŞİD kampı operasyona dahil mi?

Beyaz Saray, Suriye kuzeyinde yakalanan IŞİD mensuplarının sorumluluğunun Türkiye’de olacağını vurguladı. Diplomatik kaynaklar, açıklamanın uluslararası kamuoyuna yönelik olduğu görüşünü aktarıyor. El Hol kampında çoğunluğu IŞİD savaşçılarının aileleri olmak üzere çok sayıda yabancı bulunuyor. Kamp, Türkiye’nin askeri harekat yapmaya hazırlandığı bölgenin dışında kaldığı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye kuzeyine yönelik yapmaya hazırlandığı askeri harekatla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD hükümetinin Suriye’de tutuklanan IŞİD mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığını ancak bu ülkelerin IŞİD mensubu vatandaşlarını almak istemediği belirtilerek, “Türkiye bundan böyle ABD’nin son 2 yıldır bölgede yakaladığı IŞİD savaşçılarından sorumlu olacak” denildi.

Sadece YPG ile baş başa kalmıyoruz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, dünkü yazısında, “Sona yaklaşılıyor ve kim, kimi hangi oyuna getirdi, eller açılınca gün gibi ayan olacak” dedi. Beki, Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin operasyon hazırlığını köşesine taşıdı. “Suriye’de zafer hinliğin ikiz kardeşi” başlıklı yazısında ABD’nin operasyona yeşil ışık yakmasıyla Türkiye’nin sadece YPG ile baş başa kalmadığını belirten Beki, “Esad ve dostlarıyla da karşı karşıya geliyoruz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına değinen Beki, “IŞİD’le savaş bitince YPG’ye desteğin varlık sebebi de bitti, nasıl Türkiye’yle baş başa kaldılarsa... ABD çekilince de Türkiye, Esad ve arkasındaki dostlarıyla baş başa kalacak. Ondan sonrasının senaryosu çalışıldı mı, politikası planlandı mı, emin değilim” ifadelerini kullandı.

Donald Trump’a sevdiği sunucudan eleştiri

Muhafazakâr ABD televizyon kanalı Fox News sunucusu Brian Kilmeade, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına tepki gösterdi ve Suriyeli Kürtlerle ilgili “Dalga mı geçiyorlar? Yine mi en sadık müttefiklerimizi yarı yolda bırakıyoruz?” ifadelerini kullandı. Trump’ın en sevdiği sunucu olan Kilmeade, Türk Ordusu güçleriyle karşı karşıya kalacak Kürtler için “Bizim tek yaptığımız onları silahlandırmak oldu, bizim için savaştılar. Şimdiyse ‘hayatta kalma mücadelenizde iyi şanslar’ diyoruz” dedi.

Barzani yardım istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye yeşil ışık yaktığı gün Erbil’deydi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı Mesud Barzani Lavrov’la görüşmesinde, ‘Rusya’nın devreye girip Suriyeli Kürtleri korumasını’ istedi.

Suriye’de bataklığa daha çok gömülecek

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde planladığı yeni harekat İngiliz basınında geniş yer buldu. Financial Times gazetesi “Operasyon muhtemelen daha çok insanın Suriye’den Türkiye’ye doğru kaçmasına ve Türkiye’nin Suriye savaşı bataklığına daha çok gömülmesine neden olacaktır” diye yazdı. İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararına geniş yer ayırdı. Financial Times gazetesi Trump’ın bu adımının, bölgede yeni bir cephe açılması riskini doğurduğunu ve Türkiye’nin operasyonla ‘Suriye bataklığına daha çok gömülebileceğini’ yazdı. Guardian ise Trump’ın kararıyla ABD’nin Ortadoğu’daki diğer çıkarlarını da tehlikeye attığı yorumunu yaptı.

İran’dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonuna karşı çıktı.Önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele aldı. “Zarif, (görüşmede) askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurguladı.” ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, 21 yıl önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı’nın Türkiye’nin terörle ilgili endişelerini gidermek için en iyi yol olduğunu savundu. Ankara - aa

Trump şimdi de övdü

ABD Başkanı Donald Trump twitter’dan yazdığı “Türkiye övgüsü” ile yine dünya kamuoyunu ters köşeye yatırdı. Daha önceki tweetlerinde,Türkiye’yi ekonomik yönden darmadağın ederim, harekatta yanınızda değiliz, mesajları atarkan, son attığı tweette ise Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu ve F35’e parça ürettiğini hatırladı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’de konuğu olacağını söyledi. Trump, Twitter’dan, “Erdoğan 13 Kasım’da davetlim olarak Washington’a gelecek. Türkiye, ABD’nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO’nun önemli bir üyesidir. F-35 için parça üretiyor” cümleleri ile dünya kamuoyunu yine şaşırttı.