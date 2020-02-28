Çözüm diyalogla aranmalı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Suriye’nin İdlib şehrinde 33 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaslowski, “Haberler hepimizin yüreğini yaktı, milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı. Taraflar arasında diyalog çağrısı yapan TÜSİAD Başkanı, “Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır” dedi. AA

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