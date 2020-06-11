Çözüm hürriyet ve meşveret

Bediüzzaman Said Nursi’yi anma programı çerçevesinde düzenlenen Barış ve Kardeşlik panelinde uhuvvetin nasıl kazanılması ve nasıl muhafaza edilmesi konusunu İhlas, dikkat ve tefekkür, ibadet ve ahlak, hürriyet ve meşveret başlıklarıyla anlatan Dr. Gökhan Kızılırmak, “Hepimiz Hucurat suresi 10 ayetini yani ‘Müminler kardeştirler’ biliyoruz. Ama hayatın gerçeklerine baktığınızda Suriye, Yemen ne yazık ki birçok meselede olduğu gibi teori ile pratik arasında bir uçurum olduğunu görüyoruz.Müminler arasında lazım olan Uhuvvet bir türlü gerçekleşmiyor. Demek ki daha derinlerde sorunlar var. Din kardeşlerinin kusurlarını hedef alan adavet, kin ve inat, tarafgirlik hastalığı var. Uhuvvete zarar veren toplumsal olaydan biri de hürriyet ve meşveretin gerçekleştirilememesidir ” dedi.

İnsanlığın Risale-i Nur’daki mesajlara ihtiyacı var Barış ve kardeşlik projelendirilmeli İslam’da kardeşlik ve barış unsurları üzerine konuşan Almanya İslam Konseyi Din Şurası Sözcüsü Şükrü Bulut, şöyle konuştu: “Kardeşlik ve barış bu zamanda en çok muhtaç olduğumuz mesele. Bugün müslümanlarda kardeşliğin ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyor. Bu sebepten aralarına çok fitne giriyor. İnsanları barışa teşvik ettiğimizi unutuyoruz. Müslümanların ellerinde çok büyük imkanlar var. Zaman gösterdi ki Bediüzzaman’ın barışı, kardeşliği, doğru değerleri projelendireceğimiz eserleri var. Eğer dünya Bediüzzaman’ın bu eserlerini okuyup, anlayıp ve sistemli bir şekilde projelendirilirse güneş gibi doğabileceğiz.” İstanbul - Yeni Asya

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