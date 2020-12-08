PROF. DR. SERAP YAZICI: İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN TEMELİNDEKİ ASIL FAKTÖR, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ.

Türkiye hızla otoriterleşiyor

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle beraber yargı tümüyle siyasî iktidarın kontrolüne tâbi kılındığından, hukuk devletinin en önemli güvencesi olan yargı denetimi pratik değerini kaybetmiştir. Böylece artık Türkiye, insan haklarının korunduğu ve güvence altına alındığı demokratik bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşarak hızla otoriterleşmektedir.”

CB Hükümet Sistemi terk edilmeli

“Bugün itibariyle Türkiye’de insan hakları ihlallerinin temelindeki asıl faktör, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Dolayısıyla sorunun çözümü, bu hükümet sisteminin terk edilmesi, kuvvetler ayrılığı esasına dayanan ve yargının bağımsızlığını teşvik eden tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle mümkündür.”

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Çözüm kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem

Prof. Dr. Serap Yazıcı’ya göre insan hakları ihlalerinin çözümü, kuvvetler ayrılığı esasına dayanan, yargının bağımsızlığını teşvik eden tam demokratik güçlendirilmiş parlAmenter sisteme geçişle mümkün.

Ekonomideki yönetim değişikliğinin ardından yargıda da reform yapılacağı açıklandı. Muhalefet temsilcilerine göre acil atılması gereken birçok adım var. Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı’ya göre, “Türkiye’de uzunca bir süreden beri devam eden ağır insan hakları ihlâllerinin sona ermesi için atılması gereken ilk adım, devletin bütün organ ve makamlarının Anayasa hükümlerine uygun davranmaya özen göstermesi.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’nin 1987’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını, 1989’da ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığını kabul ettiğini hatırlatan Yazıcı, “Ne var ki uygulamada, özellikle yargı alanında bu reformlara yeterince uyulmaması, insan hakları sorunlarının yaşanmasına yol açtı” dedi.

Türkiye hızla otoriterleşti

Türkiye’de yaşanan insan hakları alanındaki ihlallerin temelindeki asıl faktörün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu belirten Yazıcı, atılması gereken adımlara ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Nihayet Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçişle beraber yargı tümüyle siyasal iktidarın kontrolüne tâbi kılındığından hukuk devletinin en önemli güvencesi olan yargı denetimi, pratik değerini kaybetmiştir. Böylece artık Türkiye, insan haklarının korunduğu, güvence altına alındığı demokratik bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşarak hızla otoriterleşmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de insan hakları ihlâllerinin temelindeki asıl faktör, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemidir. Dolayısıyla sorunun çözümü, bu hükûmet sisteminin terk edilmesi; kuvvetler ayrılığı esasına dayanan, yargının bağımsızlığını teşvik eden tam demokratik güçlendirilmiş parlâmenter sisteme geçişle mümkündür.”

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Hukuku idrak edemeyen bu iktidar değişmeli

DEVA Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’de insan hakları alanında en âcil ihtiyaca ilişkin, “hukuk devletini idrak edemeyen iktidarın değişmesi” cevabını vererek şunları söyledi: “Türkiye’de insan hakları alanında atılması gereken en acil ama bir o kadar da Cumhurbaşkanı’nın tabiatına aykırı adım, kendisinin başta kuvvetler ayrılığı ve vatandaşlarımızın temel hakları olmak üzere anayasal düzeni kabullenip hukukun üstünlüğüne tabi olmasıdır. Yürütmenin başı olarak yargıdan elini çekmesi ve yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçmesidir.” Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmadığı dönemde Türkiye’nin âcil ihtiyacının “zihniyet reformu” olduğunu belirtti.

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Yargı üzerindeki siyasî baskı kalkmalı

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem’e göre Türkiye’de insan hakları alanında atılması gereken en âcil adım, “Siyasetin yargı üzerindeki baskısının, yargıyı etkilemek için kullandığı gücün ortadan kalkmasını sağlamak.” Erdem şunları kaydetti: “Türkiye’deki insan hakkı ihlâllerinin en önemli sebebi yargının, iktidarın ya da ortağı olan partinin hoşuna gitmeyen kararları vermesi halinde, derhal görevden alınacağını ya da görev yerinin değiştirileceğini hatta belki, terör örgütüne yardım etmek ya da üye olmak vb. birtakım gerekçeler ile hakkında soruşturma açılacağını bilmesidir. (…) Adalet sistemimizi içten içe çürüten bu uygulamanın ortadan kalması için Adalet Bakanı’nın HSK’nın başı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Mahkemelerimizin kararlarını verirken Anayasanın açık hükmü uyarınca uymak zorunda oldukları, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaması ya da göz önüne almaları gereken AİHM kararlarına değer vermemelerinin altında yatan neden de gene aynıdır.”