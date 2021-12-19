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Çözüm, seçim ve iktidarın değişmesi

19 Aralık 2021, Pazar 17:30
Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Politikaya da kurumlara da artık güven kalmadı.Güveni tesis etmenin yolu erken seçim ve iktidarın değişmesi. Değişim zamanı geldi geçti” dedi.

Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, politikaya da kurumlara da artık güvenin kalmadığını savunurken, “Güveni tesis etmenin yolu erken seçim ve iktidarın değişmesi. Değişim zamanı geldi geçti. Sorunların kaynağı iktidarın kendisidir. Sorunları, kaynağından çözmek lâzım” değerlendirmesinde bulundu. independentturkish’in haberine göre, siyasi faaliyetler sebebiyle farklı kentlerde yürütülen saha çalışmalarında yer alan Birol Aydemir’e halkın “yükü kaldırılamayacak boyuta geldiğini” söyledi. Herkesin endişeyle döviz kuru takip eder hale geldiğini dile getiren Aydemir, sorunların başında fiyatların “fahiş” durumda artmasının ve esnafın sattığı ürünün yerine aynı fiyattan mal koyamamasının geldiğini belirterek, artık ekonomi politikalarına da kurumlara da güvenin kalmadığını savundu.

1980 öncesine döndük

Aydemir, ayrıca, AKP iktidarıyla gelinen noktayı “1980 öncesine döndük” şeklinde yorumladı. 20 yıllık iktidarla 40 yıl geriye gidildiğini öne süren Aydemir, “Çağ atlamayı geriye dönük olarak yaptılar” dedi. Mevcut ekonomi politikalarını, ‘iktisat bilimine ve akla aykırı’ olarak niteleyen Aydemir, “Madem rekabetçi kur iyiydi, o zaman bıraksayınız da şuan en azından 128 milyar dolar paranız olsaydı” yorumunu yaptı.

Tarihî fark arıyorlarsa...

Yıllık üretici fiyatlarının yüzde 54,62’yle 19 yılın zirvesine çıkarken, tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın giderek açılmasına da değinen Aydemir, yaşananları ironi içeren bir dille yorumlarken, “Üretici (yüzde 54) ve tüketici fiyatları (yüzde 21) arasında yüzde 33 puan fark var. Tarihî fark arıyorlarsa buraya baksınlar. İlk kez fark bu kadar açıldı. Bizim o kadar hayırsever toptancı ve perakendecilerimiz var ki fabrikalardan satın aldıkları ürünleri yarın fiyatına tüketiciye satıp, cepten satıp zararına satış yapıyorlar. İktisaden ve mantıken bunlar mümkün değil. Farkın bu kadar olması mümkün değil. Aralık ayındaki enflasyonda patlama olacak, ne kadar manipüle ederlerse etsinler...” dedi.

Haber Merkezi

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