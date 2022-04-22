CPT’den Türkiye’ye cezaevi uyarısı

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) yayımladığı yıllık raporunda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu ‘aşırı dolu cezaevine sahip’ üye ülkeleri uyararak, bunun önüne geçilebilmesi için tavsiye ettiği bir dizi kriterlerin vakit geçirilmeden uygulanmasını istedi.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren ve bağımsız uzmanlardan oluşan komite, cezaevlerinde her bir mahkum için ortak koğuşlarda 4 metrekare yaşam alanı, tek kişilik hücrelerde ise en az 6 metrekarelik yaşam alanı oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, cezaevlerinin aşırı dolu oluşunun, “işkence ve kötü muamelenin bir parçası olduğu ve ciddi insan hakları ihlali teşkil ettiğini” belirten komite, üye ülkelerin tutukluluğa alternatif tedbirler geliştirmesi çağrısında bulundu. Avrupa’da aşırı dolu cezaevleri arasında Türkiye ve Belçika 3. sırada. Haber Merkezi

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